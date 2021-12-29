Псаки оценила возможность эвакуации граждан США с Украины

В США рассказали, что вопрос прорабатывается в Госдепартаменте.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность эвакуации граждан США с Украины. На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь администрации президента Джо Байдена оценила вероятность такого исхода событий. По словам чиновницы, эвакуация американских граждан запланирована в отношении любой страны, в которой фиксируются нарушения и ухудшения условий по безопасности.

Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем. Госдеп проводит такую оценку. Я бы направила вас к ним за прогнозами и анонсами любых шагов. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне объяснили корреспондентам, что из-за пандемии коронавируса, а также регулярных сообщений о планируемых Россией полномасштабных военных действий на территории Украины, в настоящее время власти США не рекомендуют согражданам посещать Киев.

Псаки: США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину.

Фото: Белый дом