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Псаки оценила возможность эвакуации граждан США с Украины
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Псаки оценила возможность эвакуации граждан США с Украины

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В США рассказали, что вопрос прорабатывается в Госдепартаменте.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность эвакуации граждан США с Украины. На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь администрации президента Джо Байдена оценила вероятность такого исхода событий. По словам чиновницы, эвакуация американских граждан запланирована в отношении любой страны, в которой фиксируются нарушения и ухудшения условий по безопасности.

Мы проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств, как мы всегда делаем. Госдеп проводит такую оценку. Я бы направила вас к ним за прогнозами и анонсами любых шагов.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне объяснили корреспондентам, что из-за пандемии коронавируса, а также регулярных сообщений о планируемых Россией полномасштабных военных действий на территории Украины, в настоящее время власти США не рекомендуют согражданам посещать Киев.

Псаки: США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, джен псаки, эвакуация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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