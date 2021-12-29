Псаки: США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину

В Белом доме оценил речь президента на пресс-конференции в Вашингтоне.

США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину. Такое заявление в эфире американского телеканала CNN сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница прокомментировала высказывание Джо Байдена, данное им во время пресс-конференции. Многие СМИ поняли, что политик разрешил Москве незначительно зайти на суверенную территорию Киева.

Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и в первую очередь президент пытались донести до президента Путина. Джен Псаки, пресс-секретарь администрации Вашингтона

Псаки уточнила, что руководство Украины четко понимает позицию США относительно российской агрессии. В Белом доме добавили, что вторжение Москвы на Украину повлечет за собой значительные последствия.

Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он "ждет первого шага" от Путина.

Фото и видео: CNN

