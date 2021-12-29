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Псаки: США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину
Сегодня, 9:38
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Псаки: США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину

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В Белом доме оценил речь президента на пресс-конференции в Вашингтоне.

США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину. Такое заявление в эфире американского телеканала CNN сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Чиновница прокомментировала высказывание Джо Байдена, данное им во время пресс-конференции. Многие СМИ поняли, что политик разрешил Москве незначительно зайти на суверенную территорию Киева.

Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и в первую очередь президент пытались донести до президента Путина.

Джен Псаки, пресс-секретарь администрации Вашингтона

Псаки уточнила, что руководство Украины четко понимает позицию США относительно российской агрессии. В Белом доме добавили, что вторжение Москвы на Украину повлечет за собой значительные последствия.

Байден назвал глупым вопрос журналистки о том, почему он "ждет первого шага" от Путина.

Фото и видео: CNN
 

Теги: белый дом, военное вторжение, джен псаки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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