МИД Франции Ле Дриан: санкции против России вступят в силу 13 марта

Министр отметил, что Евросоюз ожидает заключения договора между послами. Они должны запретить импорт железа и стали из России, а также предметов роскоши и любые инвестиции в нефтяную сферу.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что новые антироссийские санкции вступят в силу с 13 марта. Об этом он рассказал в эфире радиостанции France Inter.

Министр отметил, что Евросоюз ожидает заключения договора между послами. Они должны запретить импорт железа и стали из России, а также предметов роскоши и любые инвестиции в нефтяную сферу. Также новый пакет санкций расширяет "черный список" российских олигархов.

Напомним, что после саммита в Версале, который состоялся 10-11 марта, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у французский стороны нет табу в отношении возможности запрета поставок газа и нефти из России.

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