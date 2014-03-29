Видео: Рамзан Кадыров прибыл на Украину

На видеоролике видно, что Кадыров находится на совещании. Он говорит, что их "задача – взять Киев".

По предварительным данным, глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на Украину. Об этом сообщают RT и Telegram-канал "Оперативные сводки". Также о визите пишут украинские СМИ

Чеченские СМИ никак не комментируют визит Кадырова на Украину. На видеоролике видно, что Кадыров находится на совещании. Он говорит, что их "задача – взять Киев". Точно сказать, где и когда была снята видеозапись, нельзя. Рядом с Кадыровым можно разглядеть помощника главы Чечни и руководителя его силового блока Даниила Мартынова. Известно, что он находится на Украине последние две недели. На видео можно услышать, как командиры докладывают Кадырову о боях на территории ДНР.

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Видео: Telegram/Оперативные сводки