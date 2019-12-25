Обвиняемая в шпионаже Цуркан не признала вину

Дело рассматривается в закрытом режиме.

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан не признала вину на слушаниях в Мосгорсуде. Об этом заявил представитель "РИА Новостей" со ссылкой на адвоката бывшего члена правления "Интер РАО" Ивана Павлова.

В Мосгорсуде сегодня состоялось первое слушание по существу, было оглашено обвинительное заключение. Карина Цуркан заявила суду о невиновности Иван Павлов, адвокат Карины Цуркан

Известно, что дело рассматривается в закрытом режиме коллегией из трех судей. Материалы расследования помечены грифом "секретно".

Напомним, что Карина Цуркан арестована в июне 2018 года. После очередного продления срока нахождения под стражей в январе 220 года фигурантке расследования изменили меру пресечения. Инстанция запретила ей общаться со свидетелями по делу. Однако 7 февраля кассационный суд вновь направил Цуркан в СИЗО по представлению прокуратуры. Одновременно с этим дело вернулось в апелляционную инстанцию.

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Фото: Piter.tv