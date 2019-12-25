Сергей Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом глава российского МИД заявил во время пресс-конференции после встречи с немецким коллегом Хайко Маасом. Утром 11 августа официальный представитель США Ортагус выразила позитивную оценку данному решению властей Словакии.
По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте вывод, кто причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла
Сергей Лавров, глава МИД России
Напомним, что Братислава сообщила о том, что трое российских дипломатов высылаются из страны за шпионаж. Чиновники отметили, что их действия противоречили требованиям Венской конвенции о дипломатических отношениях. Пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага добавил, что в генеральном консульстве Словакии в Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами.
Глава МИД Германии призвал сделать все для продления СНВ-3.
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