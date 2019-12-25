Глава МИД России удивился комментарию представителя американского Госдепартамента на высылку дипломатов России из Словакии.

Сергей Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Словакии. Об этом глава российского МИД заявил во время пресс-конференции после встречи с немецким коллегом Хайко Маасом. Утром 11 августа официальный представитель США Ортагус выразила позитивную оценку данному решению властей Словакии.

По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте вывод, кто причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что Братислава сообщила о том, что трое российских дипломатов высылаются из страны за шпионаж. Чиновники отметили, что их действия противоречили требованиям Венской конвенции о дипломатических отношениях. Пресс-секретарь словацкого МИД Юрай Томага добавил, что в генеральном консульстве Словакии в Петербурге было допущено злоупотребление выдаваемыми визами.

Глава МИД Германии призвал сделать все для продления СНВ-3.