Хайко Маас надеется, что в будущем к соглашению будет подключен Китай.

Глава МИД Германии призвал сделать все для продления СНВ-3. Об этом после рабочей встречи с Сергеем Лавровым в Москве на пресс-конференции заявил Хайко Маас. Чиновник считает, что стороны должны предпринять все необходимое для того, чтобы Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений продолжил свое существование.

Что касается контроля над вооружениями, здесь время тоже не терпит, Россия и США имеют руководящую, ведущую роль и несут особую ответственность Хайко Маас, глава МИД Германии

Иностранец напомнил, что Китаю нужно время для того, чтобы присоединиться к переговорам по соглашению по контролю за вооружениями. Маас добавил, что мировой общественности очень важно привлечь Пекин к соглашению. Он заметил, что сейчас в мире существуют тенденции, которые "идут в неверном направлении". В связи с этим странам следует думать о том, чтобы они не усилились.

Маас призвал срочно освободить задержанных в Белоруссии журналистов.