Морган Ортагус считает, что Братислава достойно ответила на возникшую "угрозу".

США поддержали решение Словакии выслать из страны трех российских дипломатов. Об этом рассказала в собственном Twitter-аккаунте официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Чиновница объяснила, что власти Братиславы приняли решение ради обеспечения безопасности от угрозы, которые "иностранные злоумышленники представляют для ее суверенитета".

Словакия подала четкий сигнал, что она не потерпит политически мотивированных преступных действий России на своей земле или в Европе Морган Ортагус, представитель Госдепартамента США

Напомним, что 10 августа Словакия решила выслать нескольких российских дипломатов. Их обвиняют в шпионаже. В СМИ не уточнили информацию о том, кого именно вышлют из страны. Известно, что постановление принято еще на прошлой неделе. В МИД РФ прокомментировали данное положение дел. Дипломаты заявили, что ответят Братиславе зеркально.

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Видео: Youtube/U.S. Department of State