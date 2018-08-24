Сотрудника ЦНИИМАШ Мещерякова отправили под домашний арест из-за подозрений в госзимене

Третий представитель организации попал под следствие по подозрению в передаче государственный тайн.

Старший научный сотрудник ЦНИИМАШ Сергей Мещеряков отправлен под домашний арест. Мужчину подозревают в государственной измене. Таким образом, уже третий представитель организации попал под данное обвинение.

Решение о заключении под стражу принял Лефортовский суд Москвы. Фигурант расследования пробудет под домашним арестом до 3 сентября.

Известно, что 77-летний Мещеряков трудился в центре теплообмена и аэрогазодинамики. Ранее задержание коснулось начальника Мещерякова Романа Ковалева. В июле прошлого года под арест попал 75-летний сотрудник компании Виктор Кудрявцев. Последнего обвиняют в передаче секретных сведений по электронной переписке. Данные якобы поступили бельгийскому институту гидродинамики. Информация касалась гиперзвуковых технологий боевых ракетных комплексов "Авангард" и "Кинжал".

Ранее Piter.tv писал о том, что дело экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова рассмотрит Басманный суд.

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