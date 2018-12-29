Дело экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова рассмотрит Басманный суд

Генпрокуратура России направила материалы расследования в судебную инстанцию.

Генеральная прокуратура России направила уголовное дело против экс-министра финансов Московской области в суд. Бывшего чиновника Алексея Кузнецова обвиняют в хищении более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной объяснил, что обвинительное заключение против фигуранта расследования утверждено. Теперь материалы расследования будут изучены в Басманном районном суде.

Напомним, что Кузнецова подозревают по статьям за мошенничество, легализации денежных средств и растрате. Преступления могли быть совершены в период с 2005 по 2008 года. Следствие полагает, что чиновник находился в сговоре с несколькими должностными лицами. Злоумышленникам удалось похитить у предприятий ЖКХ права на требование по задолженностям к МО и денежные средства. Далее деньги перешли на счета подконтрольных фирм. на них чиновник приобрел предметы роскоши и недвижимость за границей.

На данный момент шесть человек, причастных к преступлениям, привлечены к уголовной ответственности. Заочный приговор вынесен в адрес россиянки, которая скрывается в США. Ее дело вынесено в отдельное делопроизводство.

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Фото: Piter.tv