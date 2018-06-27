Следствие требует ареста владельца "Нового потока" Мазурова

Днем суд решит, надо ли брать задержанного предпринимателя под стражу.

Следственные органы раскрыли суть претензий, которые выдвинуты против бизнесмена Дмитрия Мазурова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас правоохранительные органы просят суд арестовать предпринимателя. Заседание по этому вопросу состоится в 12 часов 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба Тверского суда Москвы.

На данный момент представитель компании "Новый поток", которой руководит Мазуров, объяснил, что рассматривается дело о растрате 600 миллионов долларов. Средства должны были пойти на строительство Антипинского НПЗ. По данной статье Мазурову может грозить тюремный срок до десяти лет. Отметим, что ход уголовному расследованию дало заявление сотрудников самого предприятия. Ранее мазуров являлся совладельцем Антипинского НПЗ.

Напомним, что бизнесмена задержали накануне. Оперативники поймали его на территории аэропорта "Шереметьево". Мазуров только приземлился после заграничной командировки.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский депутат выступил против участия бизнеса в реконструкции оранжерей Таврического сада.

Фото: Piter.tv