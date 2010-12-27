Петербургский депутат выступил против участия бизнеса в реконструкции оранжерей Таврического сада

Он предложил заняться ремонтом за счет городского бюджета.

Петербургский депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев выступил против участия компании "Ginza Project" в реконструкции оранжерей Таврического сада. Об этом сообщила пресс-служба фракции "Справедливая Россия".

Ковалев предложил заняться ремонтом объекта за счет городского бюджета, а затем передать его Дворцу творчества юных. Также парламентарий попросил уточнить условия концессионного договора, по которому подрядчик будет получать прибыль и распоряжаться оранжереями.

Напомним, 9 июля в Петербурге завершился срок сдачи заявок на реконструкцию оранжерей Таврического сада. К "Ginza Project" и "Газпрому" присоединилось ООО "Тандем-Истейт". Победитель конкурса получит земельный участок на 35 лет и должен будет провести реконструкцию участка площадью 2,7 гектара. По истечению договора он вернется в собственность города.

"Ginza Project" подали концепцию в апреле этого года. По задумке архитектора Олега Шапиро, основная часть территории станет прогулочной оранжереей. В ней будет расположены зимний сад, концертный зал, детская площадка и цветочный рынок. А также образовательный центр, детский клуб, мастерские, лектории, тематические магазины, общественный огород и фермерский гастромаркет. Поэтапное строительство планируется завершить к 2025 году. Всего на реализацию проекта "Ginza Project" готова привлечь сумму до 1,7 млрд рублей.

Теплицы Таврического сада построены в конце 1970-х годов и последние десятилетия находятся в полуразрушенном состоянии. О том, что Петербурге планирует передать объект на государственно-частное партнерство, ранее сообщил Смольный.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "ТЭК" удалось получить с должников более млрд рублей.

Фото: kuda-spb.ru; социальные сети