Ginza Project закрыла легендарный ресторан на Васильевском

Ресторан Ginza закрылся из-за ремонта теплотрассы.

Ресторанный холдинг Ginza Project закрыл заведение "Пряности и радости", рапсоложенное на 6-й линии Васильевского острова неподалеку от станции метро. Информацию о прекращении работы подтвердили в пресс-службе компании.

Ресторан перестал принимать гостей еще в январе. Главной причиной названо значительное снижение трафика, вызванное ремонтными работами на теплотрассе на Андреевском бульваре. В компании отметили, что проект успешно проработал более десяти лет и полностью окупил все вложения. Однако масштабное перекрытие улицы сделало невозможным дальнейшее функционирование столь крупного заведения. При этом в Ginza Project не исключают, что после завершения реконструкции пешеходной зоны вернутся к обсуждению судьбы этого объекта.

Помещение площадью 914 квадратных метров в историческом доме князя Троекурова холдинг арендовал с 2015 года. В последнее время у компании действительно возникали сложности: контрагенты подавали иски к ООО "Ресторан Кукуруза", а посетители жаловались на устаревший интерьер и качество сервиса. Судебные разбирательства удалось урегулировать мировыми соглашениями, однако от самого ресторана решено отказаться.

Представитель собственника помещения Алексей Морозов пояснил, что трудности копились годами. Сказались пандемия, санкции, сократившие турпоток, и рост налогов. Финальной точкой стал ремонт теплотрассы, окончательно подорвавший посещаемость. Собственник шел навстречу арендатору, предоставляя скидки и отсрочки, но ситуация не улучшилась. В итоге договор аренды расторгли без взаимных претензий. В счет платежей владелец помещения получил оборудование, мебель и автомобиль доставки.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцы заметили ощутимый рост цен на продукты.

