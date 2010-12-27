"ТЭК" удалось получить с должников более млрд рублей

В этом предприятию помог суд.

В ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" подсчитали, сколько удалось получить с должников за первое полугодие 2019 года. Сумма составила 1, 019 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

За первые 6 месяцев текущего года "ТЭК" подал в суд 719 исковых заявлений о взыскании задолженности на общую сумму около млрд рублей. Таким образом предприятие борется с должниками, которые не платят на тепловую энергию. За этот период в силу вступили 626 судебных актов на общую сумму 533 млн рублей.

К 1 июня 2019 года общая задолженность горожан перед "ТЭК" составляет около 11 млрд. рублей.

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