СМИ: россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Сейчас данная услуга тестируется в некоторых малонаселенных пунктах.

Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

Сейчас данная услуга уже тестируется отдельными банками и ретейлерами и доступна для жителей некоторых малонаселенных пунктов. Как уточнил Войлуков, чтобы снять деньги в магазине, нужно совершить какую-то покупку, также небольшую комиссию за данную операцию получит сам магазин. Иначе им будет не выгодно предоставлять данную услугу. Представители АБР обратились в Роспотребнадзор с вопросом, не будет ли это считаться навязыванием услуг. Однако, ответ от ведомства пока что не поступил.

Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке "Русский стандарт", а также Россельхозбанке.

Ранее ФАС предложила отменить комиссии при снятии наличных в банкоматах.

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