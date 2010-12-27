"Тандем-Истейт" подал заявку на реконструкцию теплиц Таврического сада

Компания поборется с "Ginza Project" и "Газпромом".

В Петербурге завершился срок сдачи заявок на реконструкцию оранжерей Таврического сада. К "Ginza Project" и "Газпрому" ожидаемо присоединилось ООО "Тандем-Истейт", сообщила "Фонтанка.ру".

Ранее компания занималась подготовкой документации на участие в проекте. В плане – создание культурно-образовательной площадки и межвузовского центра профессий на территории оранжерей. Заявленная стоимость составляет 711 млн рублей, которые должны окупиться за семь лет.

По итогу, на аукционе 14-го июля будут участвовать три претендента. Победитель конкурса получит земельный участок на 35 лет и должен будет провести реконструкцию участка площадью 2,7 гектара. По истечению договора он вернется в собственность города.

Теплицы Таврического сада построены в конце 1970-х годов и последние десятилетия находятся в полуразрушенном состоянии. О том, что Петербурге планирует передать объект на государственно-частное партнерство, ранее сообщил Смольный.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Гостиный двор Петербурга ждет реконструкция.

Фото: kuda-spb.ru