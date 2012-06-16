Дело о признании ФБК* экстремистской организацией рассмотрят в закрытом режиме

Московская прокуратура подала иск 16 апреля.

Материалы дела о признании "Фонда борьбы с коррупцией"* (организация внесена в перечень Минюста как иностранный агент) экстремистской организацией будут рассмотрены в закрытом режиме. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Она заявила, что материалам дела присвоен гриф "секретно". По словам Солоповой, эту отметку присвоил орган, который подал иск.

Напомним, прокуратура Москвы 16 апреля подала иск о признании ФБК*, "Фонда защиты прав граждан"* (организации внесены в перечень Минюста как иностранные агенты) и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Дело рассмотрят 26 апреля.

Отметим, что если их признают таковыми, то на территории России будет запрещена вся символика организаций, а СМИ обяжут подчеркивать, что они запрещены.

Ранее в интернет утекла база электронных адресов сторонников Навального.

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