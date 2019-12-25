В интернет утекла база электронных адресов сторонников Навального

Информацию об этом подтвердил Иван Жданов.

В интернет утекла база электронных адресов сторонников российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом рассказал глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан Минюстом РФ НКО-иноагентом) Иван Жданов. Эксперт признал, что все сведения собирались для сайта "Свобода Навальному", а информация, которая находится в руках злоумышленников, подлинная и актуальная. Он заметил, что этим ситуация отличается от заявленной ранее, в которой были "выданы фейки".

Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тыс. подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать. Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам. Иван Жданов, глава ФБК

Оппозиционер объяснил, что для рассылки информации пользователям организация использовала сервис Mailgun. Команда Навального сейчас проводит расследование. Известно, что в сеть утекли исключительно электронные адреса почты пользователей, другие личные данные не были рассекречены. Znak.com объявил о том, что зарегистрировавшимся на сайте сторонникам оппозиции приходят письма угрожающего содержания.

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Фото: Pixabay.com