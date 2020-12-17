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Адвоката Сафронова задержали после обыска в квартире
Сегодня, 8:04
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Адвоката Сафронова задержали после обыска в квартире

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В отношении юриста Ивана Павлова ведутся следственные мероприятия.

Адвоката экс-советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали после обыска в квартире юриста. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу правозащитного движения "Команда 29". Это объединение было основано самим задержанным - Иваном Павловым.

У главы "Команды 29" адвоката Ивана Павлова, прошел обыск. Одновременно ломают дверь IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману. Он перестал отвечать на звонки. Иван Павлов задержан.

пресс-служба "Квартиры 29"

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Фото: Piter.tv

Теги: иван попов, иван сафронов, команда 29
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости России, Криминальные происшествия, Тема дня,

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