Прокуратура Татарстана опровергла информацию о взрыве в доме на улице Батыршина

По данным ведомства, в доме произошел только пожар.

Прокуратура Татарстана проведет проверку по факту возгорания в доме № 29 по улице Батыршина. Как уточнили в пресс-службе ведомства местному изданию Inkazan, за ходом проверки будет следить районное ведомство.

В надзорном ведомстве уточняют, что взрыва в доме не было. На место происшествия для работы выехал исполняющий обязанности прокурора Московского района Казани Марат Мустафин.

Ранее мы сообщали, что взрыв в квартире на улице Батыршина в Казани произошел во время обыска. Правоохранительные органы Казани сообщили журналистам, что мероприятия проводили оперативники вместе с кинологами. Обыск начался в шесть утра. Полицейские покинули квартиру, когда узнали, что её владелец самостоятельно изготавливал взрывные устройства. Хозяин объяснил найденные у его гильзы, провода, фитили и порох тем, что он делает пиротехнику. Пожар начался во время описи находок. Никто из присутствующих не пострадал.

Фото и видео: Piter.tv