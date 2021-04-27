У жильцов на семи этажах повылетали стекла из окон.

Взрыв в квартире на улице Батыршина в Казани произошел во время обыска по делу о хранении взрывчатых веществ. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на силовые структуры города. В надзорном ведомстве рассказали, что мероприятия проводили оперативники совместно с кинологами. Обыски начались к шести часов утра в квартире на втором этаже. Представители закона посетили помещение после поступления информации о том, что житель самостоятельно изготавливает бомбы.

Известно, что у подозреваемого оперативники нашли гильзы, провода, фитили и порох. Хозяин квартиры объяснил найденные предметы и составы тем, что делает пиротехнику. Перед изъятием находки были разложены для проведения описи. В этот момент прогремел взрыв и начался пожар. Все лица, которые находились в квартире, не пострадали.

Из-за взрыва вылетели стекла в квартирах на семи этажах здания. Жильцы были эвакуированы из помещений.

В Японии произошел взрыв на прогулочном катере.

Видео: TG / Mash Iptash