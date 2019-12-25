Пострадали несколько человек.

В Японии произошел взрыв на прогулочном катере. Об этом сообщили местные журналисты с общественного национального телевидения. По информации СМИ, инцидент зафиксирован на территории южной префектуры страны Окинава, в порту города Мотобу. Правоохранительные органы уточнили, что в результате несчастного случая пострадали несколько человек. В настоящее время местные власти и специалисты устанавливают обстоятельства и причину взрыва. В момент инцидента судно было пришвартовано.

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