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В Японии произошел взрыв на прогулочном катере
Сегодня, 8:56
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lesjasap

В Японии произошел взрыв на прогулочном катере

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Пострадали несколько человек.

В Японии произошел взрыв на прогулочном катере. Об этом сообщили местные журналисты с общественного национального телевидения. По информации СМИ, инцидент зафиксирован на территории южной префектуры страны Окинава, в порту города Мотобу. Правоохранительные органы уточнили, что в результате несчастного случая пострадали несколько человек. В настоящее время местные власти и специалисты устанавливают обстоятельства и причину взрыва. В момент инцидента судно было пришвартовано.

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Теги: взрыв, катер, япония
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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