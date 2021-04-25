Пожар в ковидной больнице Багдада унес жизни 28 человек

Также сообщается о 50 пострадавших.

В Багдаде вечером 24 апреля в больнице для больных COVID-19 произошел пожар. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

По предварительным данным, в результате трагедии могли погибнуть в общей сложности 55 человек. В настоящее время предположительно известно о 28 погибших и 50 пострадавших. Точные цифры Минздрав пока не опубликовал.

Количество жертв в больнице аль-Хатиб увеличилось до 28, пострадавших свыше 50. Эти цифры могут вырасти. собеседник телеканала Al-Hadath

Напомним, по предварительным данным, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом. Сообщается, что большинство людей погибли от отравления угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи дал распоряжение задержать руководство клиники на время расследования инцидента.

Ранее мы сообщали, что двухлетняя девочка, пострадавшая в пожаре на проспекте Героев, умерла.

Видео: Youtube/قناة التغيير