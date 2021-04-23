  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:22
70
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Красноярском крае за ночь сгорело 130 гектаров травы

0 0

На юге региона объявлен противопожарный режим.

В Красноярском крае за ночь сгорело 130 гектаров травы. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. Сухая трава воспламенилась в окрестностях деревни Быстрая Минусинского района вечером 22 апреля. Бригады экстренного ведомства отправилась на место событий около 21 часа. Над ликвидацией угрозы дальнейшего распространения пламени трудились 30 человек личного состава.

В общей сложности огонь опалил территорию на 130 гектарах. Пожар удалось ликвидировать к четырем часам утра 23 апреля. Напомним, что по информации от специалистов экстренного ведомства, за последние сутки в Красноярском крае произошли 118 эпизодов возгорания сухой травы. 

Власти региона с 23 апреля объявили особый противопожарный режим.

Во время пожара в Кудрово погиб кот.

Фото и видео: Telegram/Mash

Теги: красноярский край, сухая трава
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии