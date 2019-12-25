Финляндия закрывает въезд для россиян с туристической визой

В стране хотят остановить поток людей, который въезжает в Финляндию, в том числе с целью транзита.

МИД Финляндии официально сообщил о том, что значительно ограничит въезд граждан России в страну с 30 сентября. Россияне с туристической визой не смогут с 24:00 въехать в соседнее государство. Заявление опубликовано на сайте ведомства. Ранее об этом же говорил глава министерства по иностранным делам Пекка Хаависто.

В заявлении говорится о том, что боевые действия России в Украине и объявленная мобилизация (которая в России называется частичной) изменили ситуацию с безопасностью в Европе. В Финляндии считают, что поток людей с краткосрочной визой, который хлынул в последнее время, ставит под угрозу международное положение страны и международные отношения.

Постановление, которое было принято 29 сентября, распространяется как на туризм в Финляндию, так и на транзит в другие страны через Финляндию. Нововведения сильно сократят подачу виз с целью туризма в Финляндию.

При этом люди, которые въезжают в страну по гуманитарным причинам, в национальных интересах или для выполнения международных обязательств, будут пропущены.

Фото: Pexels