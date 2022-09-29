Финляндия закроет для россиян границу в пятницу

Пекка Хаависто рассказал об исключениях по запрету на въезд.

Финляндия закроет для россиян государственную границу в пятницу. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга с журналистами в Хельсинки сделал глава министерства по иностранным делам Пекка Хаависто. Чиновник пояснил, что данное распоряжение будет действовать до особого распоряжения.

Правительство приняло принципиальное решение - граница будет закрыта для российских туристов в пятницу. Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Кабинет министров Финляндии считает, что въезд российских туристов в страну ставит под угрозу международные отношения Финляндии, а также национальную безопасность страны. Постановление основано на существующих шенгенских пограничных правилах. Запрет содержит в себе несколько исключений. В частности, посетить страну россияне смогут по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам, учебе или работе, необходимости в лечении.

МИД Финляндии сообщил о подготовке полного запрета на въезд для россиян.

Фото и видео: YouTube / Valtioneuvosto