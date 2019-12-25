МИД Финляндии сообщил о подготовке полного запрета на въезд для россиян

Пекка Хаависто рассказал, что Финляндия не должна быть транзитной страной для русских туристов.

Глава финского внешнеполитического ведомства сообщил о подготовке полного запрета на въезд для россиян. Информацию с пресс-конференции Пекка Хаависто распространили местные СМИ. Чиновник пояснил, что власти страны готовят документ, который подразумевает невозможность въезда российскими гражданами на территорию Финляндии. По данному проекту уже ведется работа. К ней привлечены эксперты из нескольких ведомств. Контролируется вопрос руководством МИД.

Сегодня мы решили начать подготовку... это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил. Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии

Пекка Хаависто пояснил прессе, что Финляндия не хочет быть для российских граждан транзитной страной. В том числе это затронет и граждан, которые получили шенгенские визы в третьих странах Евросоюза. Чиновник пояснил, что в Хельсинки возьмут этот трафик туристов под контроль.

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Фото и видео: YouTube / Yle