Петербуржцы рассказали о нападении на их машины в Финляндии

Петербуржцы пожаловались, что в Финляндии их автомобили повредили вандалы. Об этом владельцы машин рассказали в tg-канале "На границе".
По словам пользователя Артура, неизвестные оставили надпись на машине его родителей.
Вчера, 16 сентября, забрали машину на паркинге P5. На заднем стекле кто-то написал "Украина ❤️". Ничего не испортили на машине.
Артур
Еще один комментатор по имени Алексей пожаловался, что хулиганы могут испортить автомобиль с российскими номерами.
В Савонлинне у знакомых поцарапали сильно машину с русскими номерами на парковке. В полицию не обращались.
Алексей
Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали "дачного" педофила в Ленобласти.
Фото: Piter.tv
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