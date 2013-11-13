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Петербуржцы рассказали о нападении на их машины в Финляндии
Сегодня, 17:04
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Петербуржцы рассказали о нападении на их машины в Финляндии

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Вандалы делают надписи на авто и царапают машины с российскими номерами.

Петербуржцы пожаловались, что в Финляндии их автомобили повредили вандалы. Об этом владельцы машин рассказали в tg-канале "На границе".

По словам пользователя Артура, неизвестные оставили надпись на машине его родителей. 

Вчера, 16 сентября, забрали машину на паркинге P5. На заднем стекле кто-то написал "Украина ❤️". Ничего не испортили на машине.

Артур

Еще один комментатор по имени Алексей пожаловался, что хулиганы могут испортить автомобиль с российскими номерами. 

В Савонлинне у знакомых поцарапали сильно машину с русскими номерами на парковке. В полицию не обращались.

Алексей

Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали "дачного" педофила в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: нападение на машины, торфяновка, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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