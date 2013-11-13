Петербуржцы рассказали о нападении на их машины в Финляндии

Вандалы делают надписи на авто и царапают машины с российскими номерами.

Петербуржцы пожаловались, что в Финляндии их автомобили повредили вандалы. Об этом владельцы машин рассказали в tg-канале "На границе".

По словам пользователя Артура, неизвестные оставили надпись на машине его родителей.

Вчера, 16 сентября, забрали машину на паркинге P5. На заднем стекле кто-то написал "Украина ❤️". Ничего не испортили на машине. Артур

Еще один комментатор по имени Алексей пожаловался, что хулиганы могут испортить автомобиль с российскими номерами.

В Савонлинне у знакомых поцарапали сильно машину с русскими номерами на парковке. В полицию не обращались. Алексей

Ранее на Piter.tv: правоохранители задержали "дачного" педофила в Ленобласти.

Фото: Piter.tv