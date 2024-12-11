Петербургский суд запретил песни "Молодого Калуги"

Исполнитель обвиняется в нарушении закона о защите детей от вредоносной информации.

Суд Василеостровского района Северной столицы рассмотрел административное дело по иску прокурора. Истец указывал на неправомерность содержания нескольких песен рэпера "Молодой Калуга". Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Требование проверить и признать незаконными песни "Больше", "Джип", "Марафет", "Narko-9" изначально поступило из "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По мнению организации, их содержание нарушает закон о защите детей от вредоносной информации в интернете.

Прокуратурой, с учетом необходимости получения суждения лица, обладающего специальными познаниями, тексты произведений были направлены на исследование в ГБУ ДПО Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования им. К.Д. Ушинского. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Эксперты заключили, что песни в действительности нарушают ФЗ. В них были обнаружены признаки к побуждению насильственных действий, а также поступков, которые могут представлять угрозу для психического и физического здоровья несовершеннолетних. Помимо прочего в композициях выявили пропаганду употребления алкоголя, наркотических веществ, а также привлекательности асоциального, деструктивного или противозаконного образа жизни.

В связи с экспертным заключением в суде признали песни незаконными и постановили запретить их распространение на территории РФ.

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Фото: ВКонтакте / молодой калуга