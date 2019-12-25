Мизулина попросила МВД проверить видео Юрия Дудя на пропаганду наркотиков

О каком именно видео идет речь, Мизулина не сообщила.

Общественная организация Лига безопасного интернета обратилась в МВД с просьбой проверить одно из интервью журналиста Юрия Дудя на предмет наличия в нем пропаганды запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение "Лиги".

Глава организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила СМИ, что запрет пропаганды наркотиков и психотропов через интернет установлен частью 1 статьи 46 Федерального закона от 8 января 1998 года №3 Ф3 "О наркотических средствах и психотропных веществах", а также статей 6.13 КоАП РФ.

Организация попросила ведомство произвести проверку по факту распространения Дудем запрещенной законом информации. В каком именно из видео было замечено нарушение, "Лига" не сообщила.

Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей - это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета

"Лига" также считает, что любые публикации с пропагандой запрещенных веществ способны оказать деструктивное воздействие на подростков.

Ранее в Общественной палате РФ назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту.

Фото: vk.com / yurydud