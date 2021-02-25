В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту

В Общественной палате назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту. С заявлением выступила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.
Мизулина рассказала про антирейтинг по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки. По её словам, противоправный контент нашли во всех соцсетях без исключения — это касается как иностранных платформ, так и российских.
Но важно отметить, что у различных платформ очень разных подход к борьбе с распространением такого противоправного контента.
Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
По её словам, некоторые платформы оперативно реагируют на жалобы, тогда как другие оставляют их без внимания — и не выполняют законные требования российских органов власти.
В Twitter, по словам Мизулиной, на один противоправный материал приходится 10 465 пользователей, в Facebook - 12 180.
Ранее сенаторы предложили изменить правила изъятия детей из семьи.
Видео: Youtube/Общественная палата Российской Федерации
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