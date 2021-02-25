В ОП назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту

В Twitter, по словам Мизулиной, на один противоправный материал приходится 10 465 пользователей, в Facebook - 12 180.

В Общественной палате назвали Twitter и Facebook лидерами по деструктивному контенту. С заявлением выступила исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Мизулина рассказала про антирейтинг по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории площадки. По её словам, противоправный контент нашли во всех соцсетях без исключения — это касается как иностранных платформ, так и российских.

Но важно отметить, что у различных платформ очень разных подход к борьбе с распространением такого противоправного контента. Екатерина Мизулина, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям

По её словам, некоторые платформы оперативно реагируют на жалобы, тогда как другие оставляют их без внимания — и не выполняют законные требования российских органов власти.

В Twitter, по словам Мизулиной, на один противоправный материал приходится 10 465 пользователей, в Facebook - 12 180.

Ранее сенаторы предложили изменить правила изъятия детей из семьи.

Видео: Youtube/Общественная палата Российской Федерации