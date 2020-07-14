Сенаторы предложили изменить правила изъятия детей из семьи

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму

Согласно документу, представителям опеки будет запрещено входить в дома для проверки бытовых условий проживания ребенка без согласия жильцов. Кроме того, опека не сможет отказывать в усыновлении ребенка родственниками по причине низкого уровня доходов. Чтобы принудительно разлучить ребенка с родителями, соответствующим органам потребуется вступившее в силу решение суда о лишении или ограничении родительских прав.

Помимо этого, у родителей появится право привлекать родственников к воспитанию ребенка без оформления официальной доверенности.

Авторами данного законопроекта стали руководитель временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина, сенаторы Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе, Людмила Нарусова.

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