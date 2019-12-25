Молодых учёных Петербурга наградят на Неделе науки и образования

В "Экспофоруме" открыли международный салон науки и профессионального образования.

В Петербурге 22 октября открылись международный научно-образовательный салон и конгресс "Профессиональное образование, наука, инновации в XXI веке". Мероприятия проходят в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в рамках Недели науки и профессионального образования.

Одной из тем программы стала поддержка молодых исследователей. По словам губернатора Александра Беглова, город ежегодно организует более 20 научных конкурсов для молодёжи. Кроме того, объём грантов, премий, стипендий и субсидий на развитие науки и образования увеличили вдвое.

В ходе мероприятий наградят победителей 5 городских научно-образовательных конкурсов. Посетителям также представят дипломные работы, подготовленные по заданиям органов власти Петербурга.

В программу конгресса вошла конференция получателей грантов Санкт-Петербургского научного фонда. Участники обсудят и совместные конкурсы правительства города с Российским научным фондом, а также взаимодействие учёных из Петербурга и Беларуси.

Отдельная встреча будет посвящена вопросам управления качеством в интересах технологического развития страны. Её проведут в память об академике Владимире Окрепилове. Ещё один круглый стол приурочат к 90-летию лингвиста и бывшего ректора СПбГУ Людмилы Вербицкой.

Международный научно-образовательный салон продлится 3 дня. В его рамках также организуют городской день открытых дверей вузов, колледжей и научных организаций. Для будущих студентов подготовят отдельную презентационную площадку.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга