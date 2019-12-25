Жителям Ленобласти объяснили, как уменьшить платежи за тепло

Коммунальные счета не должны расти вместе с жаром батарей.

Жители Ленинградской области могут сократить расходы на отопление благодаря установке общедомовых счетчиков и систем погодного регулирования. Однако возможность экономии зависит от оборудования многоквартирного дома.

Как рассказал "МК в Ленобласти" основатель INSYTE Electronics Сергей Грибанов, при неизменном потреблении рост тарифа на 10% приведет к пропорциональному увеличению платы за тепло. Например, для однокомнатной квартиры площадью 35 кв. м, где сейчас за отопление платят около 2 тыс. рублей, ежемесячная прибавка составит примерно 200 рублей.

Владельцам двухкомнатных квартир площадью 50 кв. м придется доплачивать около 280–300 рублей в месяц, а трехкомнатных площадью 70 кв. м — примерно 400 рублей. За отопительный сезон дополнительные расходы могут составить от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

По словам эксперта, снизить потребление тепла позволяет общедомовой счетчик в сочетании с тепловым пунктом, оснащенным погодным регулированием. Система автоматически корректирует подачу тепла в зависимости от наружной температуры и помогает избежать перегрева помещений во время оттепелей. Решение об установке такого оборудования принимают собственники квартир на общем собрании.

Дополнительно регулировать температуру в помещениях можно с помощью терморегуляторов на радиаторах. Однако в домах без общедомовых счетчиков, где плату рассчитывают по нормативу, установка таких устройств не всегда приводит к снижению суммы в квитанции.

Эксперт также обратил внимание на другие способы экономии коммунальных ресурсов. По его словам, аэраторы на кранах позволяют сократить потребление воды на 20–30%, а датчики движения в подъездах помогают уменьшить расходы на освещение.

Ранее в Ленобласти разъяснили правила включения и отключения отопления.

Фото: Piter.TV