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В Петербурге привлекли к ответственности самоуверенного водителя велосипеда

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Молодого человека установили, в отношении него был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли в Петербурге к ответственности самоуверенного велосипедиста. 

Как сообщили в ведомстве, мужчина записал ролик, в котором сказал: "Но мы на байках, поэтому нам этого не светит, потому что что? Потому что мы вне закона!". При этом он нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора. 

Молодого человека установили, в отношении него был составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. Житель Северной столицы признал вину и призвал всех соблюдать ПДД. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Петербурга задержала водителя Mercedes за нарушение ПДД. Автомобиль припарковался на Лиговском проспекте с включенными сигналами аварийной остановки, чем помешал автобусу №76.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, пдд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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