Полиция Петербурга задержала водителя Mercedes за нарушение ПДД

Автомобиль припарковался на Лиговском проспекте с включенными сигналами аварийной остановки, чем помешал автобусу №76.

Полицейские задержали водителя люксового внедорожника, нарушившего правила дорожного движения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили публикацию с видео, на котором автомобиль Mercedes припарковался на Лиговском проспекте с включенными сигналами аварийной остановки, чем помешал автобусу №76. В результате общественный транспорт перегородил проезжую часть и создал тем самым помеху в движении остальным машинам. Владелец иномарки демонстративно не реагировал на звуковые сигналы.

Личность нарушителя оперативно установили: им оказался 33-летний местный житель. Он был доставлен в отдел для дальнейших разбирательств. Также сотрудники Госавтоинспекции выявили признаки подделки VIN-номера.

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Видео: пресс-служба МВД России