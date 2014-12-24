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Полиция Петербурга задержала водителя Mercedes за нарушение ПДД

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Автомобиль припарковался на Лиговском проспекте с включенными сигналами аварийной остановки, чем помешал автобусу №76.

Полицейские задержали водителя люксового внедорожника, нарушившего правила дорожного движения. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили публикацию с видео, на котором автомобиль Mercedes припарковался на Лиговском проспекте с включенными сигналами аварийной остановки, чем помешал автобусу №76. В результате общественный транспорт перегородил проезжую часть и создал тем самым помеху в движении остальным машинам. Владелец иномарки демонстративно не реагировал на звуковые сигналы. 

Личность нарушителя оперативно установили: им оказался 33-летний местный житель. Он был доставлен в отдел для дальнейших разбирательств. Также сотрудники Госавтоинспекции выявили признаки подделки VIN-номера. 

Ранее на Piter.TV: сотрудники ГАИ задержали водителя Ford, который устроил дрифт на Подольской улице. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: пдд, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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