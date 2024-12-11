Глава Украины напомнил о гарантиях безопасности для Европы при помощи Киева.

Страны европейского региона должны взять на себя обязательства по содержанию Вооруженных сил Украины. А собственную армию киевский режим планирует увеличить до одного миллиона человек в том случае, если страна не окажется принятой в состав Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление местный президент Владимир Зеленский сделал в ходе общения с иностранными журналистами, выступая на полях площадки международного экономического форума, организованного в швейцарском городе Давосе.

У нас есть 800 тыс., если не будет ни НАТО, не будет четких гарантий безопасности или контингента <...>, то мы должны иметь миллионную армию. Ее надо кормить. Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные и т. д. Владимир Зеленский, глава Украины

При этом Владимир Зеленский отметил, что членство Украины в НАТО обойдется Европе дешевле того, чтобы содержать миллионную армию, на которую у киевского режима нет денежных средств. Дополнительно глава государства поддержал идею размещения на Украине западных Вооруженных сил. По словам Зеленского, речь может идти примерно о 200 тысяч человек.

Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливости к Украине по вопросу НАТО.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України