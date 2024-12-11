Глава Украины рассказал о том, что союзники врали, обещая стране членство в военном блоке.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский обвинил страны коллективного Запада во лжи и несправедливом отношении к Украине в вопросе членства киевского режима в НАТО. Соответствующее заявление местный президент Владимир Зеленский сделал в ходе общения с иностранными журналистами, выступая на полях площадки международного экономического форума, организованного в швейцарском городе Давосе. Политик выразил публично недовольство тем, что Вашингтон и Берлин за Украину решали вопрос того, следует ли быть европейской державе в составе Североатлантического военного альянса или нет.

Честно, от некоторых держав, я думаю, что это была сначала не очень прозрачная политика, и они не поддерживали нас в НАТО и это были просто ложные слова, что да Украина будет в НАТО, потому что прошли десятилетия, а Украина не в НАТО. И поэтому, это было нечестно по отношению к Украине и к украинцам. Владимир Зеленский, глава Украины

Далее Владимир Зеленский поспешил оправдаться перед СМИ. Он заметил, что нечестными с украинцами были и предыдущие руководители государства, которые обещали Киеву членство в блоке. Иностранец снова упомянул страны, которые выступают против вступления Украины в НАТО. Он указал, что речь идет о США, Германии, Венгрии и Словакии.

Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України