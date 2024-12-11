Глава Украины раскрыл подробности соглашения с Лондоном.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в двустороннем соглашении о "столетнем" партнерстве между Украиной и Великобританией есть секретная часть.Соответствующее заявление глава государства сделал в ролике, размещенном в его аккаунтах в социальных сетях. Он напомнил, что документ с иностранным государством был подписан от Лондона местным премьер-министром Киром Стармером.

Есть также и закрытая, секретная часть соглашения. Все то, что добавляет нам стойкости и возможности развиваться. Владимир Зеленский, глава Украины

Содержимое закрытых пунктов договора Владимир Зеленский не раскрыл. По словам спикера, только в 2025 году Украина должна получить 6,6 миллиарда долларов в качестве военной помощи. В дальнейшем киевский режим будет ежегодно получать с выше трех миллиардов долларов в качестве обязательной долгосрочной поддержки от Лондона.

Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України