Глава Украины прокомментировал акции протеста в Тбилиси.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, отменивший в мае текущего года президентские выборы на Украине, выразил недовольство действиями избранных властей Грузии. Иностранный политик также заявил в видеообращении о намерении вмешаться в ситуацию в этой европейской стране. Соответствующее заявление глава государства сделал в ролике, размещенном в его аккаунтах в социальных сетях.

Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий. Я поручил подготовить соответствующие санкции, решения. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что парламентские выборы состоялись на территории Грузии 26 октября. По данным местного ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Москвой и против антироссийского санкционного давления набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в общем порядка 37,78 процентов поддержки избирателей. Представители оппозиции заявили о том, что они не признают данные ЦИК.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України