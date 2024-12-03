Глава Украины рассказал о необходимости изменений в руководящем составе ВСУ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины на фоне скандалов и разногласий в столице по поводу предыдущих должностных назначений. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, созванной после рабочей встречи с европейским коллегой.

Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что глава Украины еще в конце ноября заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого, причастного к обстрелам Донбасса. ранее указанный пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Дополнительно Владимир Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила аудитории о том, что риск потери Киевом контролируемой ВСУ части Донецкой народной республики возрастает в разы с кадровыми перестановками в армии.

В Киеве заявили о нехватке средств ПВО для прикрытия как минимум 20 объектов.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України