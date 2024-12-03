В Киеве заявили о нехватке средств ПВО для прикрытия как минимум 20 объектов

Глава Украины рассказал о проблемах с защитой критически значимых объектов.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о нехватке средств противовоздушной обороны ля прикрытия как минимум 20 особо важных объектов. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем, созванной после рабочей встречи с европейским коллегой. Иностранный политик снова упрекнул международных союзников в том, что они затягивают военные поставки подобных видов вооружения. Однако конкретные страны Зеленский не назвал.

Мы сейчас ищем еще, как защитить два десятка специальных объектов. И у нас не хватает из-за плотных таких ударов ракетами, просто не хватает систем ПВО. Вопрос не в Германии. Вопрос в принципе партнеров. Владимир Зеленский, глава Украины

Олаф Шольц пообещал, что Берлин к уже объявленной поставке в декабре двух систем противовоздушных систем обороны IRIS-T добавит пусковые установки Patriot американского производства, а также новые СЗУ Gepard. В 2025 году Германия поставит для ВСУ новые вооружения, включая системы ПВО и собственные вертолеты Sea King.

Зеленский признал, что после визита Шольца по Taurus остались разногласия.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України