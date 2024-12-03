Зеленский признал, что после визита Шольца по Taurus остались разногласия

Глава Украины указал на желание получить от Запада больше дальнобойного оружия.

Разногласия между Украиной и Германией по вопросу поставок дальнобойных ракет Taurus немецкого производства сохраняются. Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, созванной после рабочей встречи с европейским коллегой в Киеве. Таким образом иностранный политик отреагировал на вопрос СМИ о т ом, есть ли какие-то подвижки по вопросам поставки западных ракет.

У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть и разные взгляды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе по Taurus у нас было больше общего. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что киевский режим давно просит у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Эти средства считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Вооруженным силам Украины. Однако дальность германо-шведских ракет заявлена больше - около 500 километров. Олаф Шольц неоднократно отвергал возможность поставок для ВСУ Taurus и заявлял о том, что передача подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск дальнейшей эскалации в Европе.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України