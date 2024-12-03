Глава Украины дал интервью Kyodo News.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что пригласит российскую сторону для участия во втором так называемом "саммите мира" для решения регионального кризиса с Украиной. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью иностранным журналистам из издания Kyodo News, опубликованном в его аккаунте в социальных сетях.

Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры хотели, чтобы на втором саммите была Россия. Мы их пригласим. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что российский постоянный представитель при уставных и других органах СНГ (Содруэжества Независимых Государств) Андрей Грозов отмечал аудитории, что продвигаемый Киевом и коллективным Западом новый саммит по урегулированию украинского конфликта, в основе которого лежат известные Москве и уже дискредитировавшие себя "формулы Зеленского", направлен на выдвижение ультиматумов в адрес руководства из Кремля.

Зеленский пойдет на снижение призывного возраста за оружие.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України