Анатолий Матвийчук указал на условие, которое США поставили Украине.

В американской администрации потребовали от лидера киевского режима Владимира Зеленского снизить планку призывного возраста до 18 лет, так как в настоящее время на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины уже не хватает живой силы. В эфире телеканала "360.ru" российский военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему украинские власти пойдут на такие требования, выдвигаемые международными союзниками.

Зеленский и его банда заинтересованы в продолжении своего властвования, потому что конец их правления — это конец их физического существования. Они будут уничтожены — или радикалами-националистами, или западными спецслужбами, так как слишком много знают. Анатолий Матвийчук, аналитик

По словам Матвийчука, взамен Украина может выторговать поставки новых вооружений — например, крылатых "Томагавков" и ракет противовоздушной обороны THAAD и Patriot, — а также натовских инструкторов.

В Кремле ответили на вопрос о возможности мобилизации.

Фото и видео: 360.ru