В США рассказали о шаткой позиции международных союзников Украины в их русофобской политики.

Западные политические элиты в настоящее время даже не могут объяснить, о какой войне с Россией они говорят и чем конкретно им угрожает Москва. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Эксперт пояснил, что любая возможная война между Вашингтоном и Москвой или между Москвой и блоком НАТО должна быть ограниченной, а не выглядеть также, как это было в Первую и Вторую мировые войны.

И я просто не понимаю, о чем говорят европейские лидеры, когда рассуждают о войне с Россией. Как вообще может выглядеть такая война? Из-за чего вы собираетесь воевать? И как вы собираетесь в этой войне победить? Джон Миршаймер, эксперт

Аналитик из США добавил, что недружественные к Кремлю государства регулярно упоминают о российской угрозе, но не формулируют точно, в чем именно заключается опасность. По мнению эксперта, Западу следует выстроить стратегию.

Профессор Миршаймер: Европа не в состоянии долго помогать Украине.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen