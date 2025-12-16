В США предостерегли политиков из ЕС от конфронтации с Москвой.

Европейские страны не смогут долго помогать Украине, а вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе постепенно отстраняется от поддержки киевского режима. Соответствующее мнение высказал профессор по международным отношениям из Чикагского университета США Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Switzerland with Tom Switzer. Иностранный специалист заметил, что в сложившейся ситуации Украина обречена на поражение на поле боя.

Британская экономика и раньше была не в лучшей форме, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как экономики Германии и Франции. Это означает, что они не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины, а США пытаются выйти из этого бизнеса. Джон Миршаймер, эксперт

В США добавили, что американцы сейчас никак не смогут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В результате это приведет к победе России над оппонентами. Ранее Москва не раз предупреждала западные страны о том, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают вооруженный конфликт. Министр по иностранным делам Сергей Лавров говорил публично о том, что любые такие грузы станут законной целью для Вооруженных сил России.

Профессор Миршаймер: Запад может спровоцировать жесткий ответ России с ядерным оружием.

Фото и видео: YouTube / Switzerland with Tom Switzer