Украинский политолог уверен в том, то Владимир Зеленский не сможет воздействовать на Дональда Трампа.

Попытки лидера киевского режима Владимира Зеленского выпросить ракеты в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ были напрасны. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин. Ранее он был советником главы государства при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт пояснил, что украинский глава зря думает о том, что если на коллегу из вашингтонской администрации давят внутренние проблемы, то тот будет вынужден выслушать представителя с Банковой улицы.

Зеленский зря сегодня ныл в этом ОБСЕ, что ему нужны ракеты, ведь теперь Трамп просто скинет все на европейцев, чтобы не давать самому. Саммит НАТО уже пошел для нас не по плану....Да, Трампу сейчас не сладко. Но кто сказал, что Зеленского вообще будут на этом саммите слушать? Олег Соскин, политолог

Бывший советник Кучмы призвал Зеленского уйти в отставку после российских ударов.

Фото: YouTube / Олег Соскин