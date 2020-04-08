Бывший советник Кучмы призвал Зеленского уйти в отставку после российских ударов

Олег Соскин заявил, что власть во главе с Зеленским оказалась бесполезной на фоне массированного удара по Киеву и другим регионам. Он отметил, что полномочия президента Украины истекли, а к нему есть колоссальные претензии.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала высказался о необходимости отставки президента Украины Владимира Зеленского. Поводом для заявления стал ночной массированный удар российских войск по объектам инфраструктуры в Киеве и других регионах, пишет РИА Новости.

Соскин заявил, что разрушения по всему городу свидетельствуют о неспособности властей обеспечить защиту. По его словам, сбить баллистические ракеты практически невозможно, а у ВСУ нет достаточного количества средств ПВО для борьбы с ними. Политолог также отметил полное бессилие исполнительной и законодательной власти.

Он подчеркнул, что, если Зеленский не может ничего изменить в сложившейся ситуации, он должен подать в отставку, тем более что его полномочия уже истекли. К тому же, как отметил Соскин, к нему есть колоссальные претензии.

Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетической отрасли в Киеве и области, а также по аэродромам ВСУ в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В Кремле не раз подчёркивали, что армия не наносит прицельных ударов по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла из-за героизации на Украине пособников нацистов. В ответ на это решение Зеленский начал угрожать польскому лидеру, заявив, что подобная риторика "может плохо закончиться".

Фото: YouTube / Офіс Президента України