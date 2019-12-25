На Украине оценили очередную смену правительства.

Главная проблема национального правительства Украины заключается в том, что сотрудникам недостает реальной работоспособности. Соответствующее заявление через социальные сети сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранка отреагировала на информацию о том, что от 12 июля лидер киевского режима Владимир Зеленский публично сообщил аудитории о намерении обновить состав кабинета министров и убрать с должности премьер-министра Юлию Свириденко. Позже эти сведения подтвердились. Верховная Рада Украины от 14 июля уволила чиновницу. Это решение повлекло за собой отставку всего правительства. На следующий день Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент представление о назначении главы "Нафтогаза Украины" Сергея Корецкого премьер-министром страны.

Настоящая проблема заключается в том, что правительству недостает реальной работоспособности институтов, - то, что все эксперты громко отрицают. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель набросилась на Зеленского из-за мобилизации отца-одиночки.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel